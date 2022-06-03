Potential Tropical Cyclone One – Friday Early Evening Update

From The Bahamas Department of Meteorology:
ALERT #8 ON POTENTIAL TROPICAL CYCLONE ONE, ISSUED BY THE BAHAMAS DEPARTMENT OF METEOROLOGY, FRIDAY, 3rd JUNE, 2022, AT 6:00 PM EDT.
…DISTURBANCE MOVING A LITTLE FASTER TOWARD THE NORTHEAST…
HEAVY RAINS CONTINUE SPREADING ACROSS WESTERN CUBA AND SOUTHERN FLORIDA.
…RESIDENTS IN BIMINI, NORTH ANDROS, THE BERRY ISLANDS, GRAND BAHAMA AND ABACO SHOULD BRACE FOR TROPICAL STORM CONDITIONS ON SATURDAY…
A TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE ISLANDS OF THE NORTHWEST BAHAMAS. THIS INCLUDES THE ISLANDS OF GRAND BAHAMA, ABACO, BIMINI, NORTH ANDROS, THE BERRY ISLANDS, NEW PROVIDENCE AND NORTH ELEUTHERA.
A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS COULD BE EXPERIENCED WITHIN 36 HOURS.
AT 5:00 PM EDT, THE CENTER OF POTENTIAL TROPICAL CYCLONE ONE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 23.0° DEGREES NORTH AND LONGITUDE 85.8° DEGREES WEST, OR ABOUT 185 MILES NORTH NORTHEAST OF COZUMEL MEXICO, 350 MILES SOUTHWEST OF FT. MYERS FLORIDA, 450 MILES SOUTHWEST OF ALICE TOWN, BIMINI, 510 WEST SOUTHWEST OF NICHOLL’S TOWN 510 MILES SOUTHWEST OF FREEPORT, GRAND BAHAMA, AND 555 MILES WEST SOUTHWEST OF NEW PROVIDENCE.
POTENTIAL TROPICAL CYCLONE ONE IS MOVING TOWARD THE NORTHEAST NEAR 7 MPH AND A NORTHEASTWARD MOTION WITH AN INCREASE IN FORWARD SPEED IS EXPECTED DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS. ON THE FORECAST TRACK, THE SYSTEM SHOULD MOVE ACROSS THE SOUTHEASTERN GULF OF MEXICO TONIGHT, ACROSS THE SOUTHERN AND CENTRAL PORTIONS OF THE FLORIDA PENINSULA ON SATURDAY AND THEN OVER THE ATLANTIC NORTH OF GRAND BAHAMA AND ABACO LATE SATURDAY THROUGH SUNDAY.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 40 MPH WITH HIGHER GUSTS. THE SYSTEM IS EXPECTED TO DEVELOP A WELL-DEFINED CENTER AND BECOME A TROPICAL STORM TONIGHT AND SOME SLIGHT STRENGTHENING IS POSSIBLE WHILE IT APPROACHES FLORIDA. ADDITIONAL STRENGTHENING IS POSSIBLE AFTER THE SYSTEM MOVES EAST OF FLORIDA OVER THE WESTERN ATLANTIC SATURDAY NIGHT AND SUNDAY.
THE POTENTIAL TROPICAL CYCLONE IS EXPECTED TO PRODUCE HEAVY RAIN OVER THE NORTHWEST BAHAMAS OF 3 TO 6 INCHES, WITH MAXIMUM TOTALS OF 10 INCHES. THIS RAIN WILL PRODUCE CONSIDERABLE FLOODING.
RESIDENTS IN THE NORTHWEST BAHAMAS, PARTICULARLY BIMINI, NORTH ANDROS, THE BERRY ISLANDS, GRAND BAHAMA AND ABACO SHOULD PREPARE FOR POSSIBLE TROPICAL STORM CONDITIONS WITH TORNADIC ACTIVITY BEGINNING FRIDAY NIGHT AND CONTINUING THROUGH TO SATURDAY NIGHT.
THE NEXT ALERT ON POTENTIAL TROPICAL CYCLONE ONE WILL BE ISSUED AT 9:00 PM EDT.
ISSUED BY: PATRICIA WEEKS (CMO)
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