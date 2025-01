Bahamas Aquatics Winter Invitational results

RESULTS from the Bahamas Aquatics Winter Invitational held over the weekend at the Betty Kelly Kenning Swim Complex as follows:

Boys 8 & Under 50 LC Meter Butterfly:

1. Sadowski, Mason, LSC, 42.24; 2. Feaste, Lynden, MAC, 44.94; 3. Ferguson, Connor, BMSC, 45.68; 4. Stevenson, Ryan W, BSC, 46.14; 5. Rolle, Ari K, BSC, 47.57; 6. Desmangles, Christian R, BSC, 51.56; 7. Louis, Jacob N, Blue Waves, 51.73; 8. Moss, Gevon R, Blue Waves, 52.92; 9. Pratt, Mikhail J, AAC, 1:02.49; 10. Burnside, Lowell A, Blue Waves, 1:06.99; 11. Ilgenfritz, Eli, LSC, 1:07.87; --. Gibson, Zane C, AAC, DQ 59.68.

Boys 9-10 50 LC Meter Butterfly:

1. Cooper, Kymani D, MAC, 35.13; 2. Pratt, Hayden V, Blue Waves, 41.67; 3. Davis, Logan L, Blue Waves, 48.73; 4. Deveaux, Alijah N, Blue Waves, 50.50; 5. Estephane, Lewis H, BMSC, 55.37; 6. Williams, Aden E, BSC, 56.52; 7. Burnside, Landen M, Blue Waves, 1:01.21.

Boys 11-12 50 LC Meter Butterfly:

1. Russell, Dexter L, FAC, 29.11; 2. Duncombe, Bison P, Blue Waves, 35.17; 3. Rolle, Suraj M, Blue Waves, 36.88; 4. Davis, TreLandre S, Blue Waves, 38.29; 5. Murray, Dayne J, MAC, 38.62; 6. Murray, Kyle, BMSC, 38.71; 7. Morris, Deon K, MAC, 39.33; 8. Stevenson, Mason A, BSC, 39.48; 9. Rolle, Kriston L, Blue Waves, 39.79.

Boys 13-14 50 LC Meter Butterfly:

1. Joseph, Christon A, Blue Waves, 28.18; 2. Murray, Alexander J, BMSC, 28.43; 3. Singh, David A, BSC, 29.77; 4. Williams, Kaylan K, MAC, 30.11; 5. Rolle, Malik, MAC, 30.59; 6. Cartwright, Tyler L, Blue Waves, 31.11; 7. Pratt, Ta-naj C, MAC, 31.21; 8. Pratt, Krishna V, AAC, 31.98; 9. Lloyd, Keiron I, MAC, 33.62; 10. Rolle, Daniel, BSC, 33.68; 11. Deveaux, Braivan H, MAC, 34.08; 12. Ferguson, David I, BSC, 35.30; 13. Deleveaux, Aindriu H, Blue Waves, 35.56; 14. Rolle, Quant C, MAC, 35.68; 15. Rahming, Alejandro A, BSC, 36.57; 16. Pickstock, Jaishon R, MAC, 36.66; 17. Archer, Tyrin A, MAC, 36.98; 18. Johnson, Jaiden Z, BSC, 38.79; 19. Dorsett, Stephan K, BSC, 46.09.

Boys 15-17 50 LC Meter Butterfly:

1. McBroom, Rafael S, AAC, 27.52; 2. Johnson, Asher A, MAC, 27.96; 3. Johnson, Kevin L, Blue Waves, 28.85; 4. Butler, Damari, MAC, 29.20; 5. Knowles, Shanterro M, MANTA-BA, 29.91; 6. Dorsett, Christopher A, LSC, 31.23; 7. Neilly, Gary P, BSC, 31.72; 8. Miller, Tyler A, Blue Waves, 31.93; 9. Bethell, Daniel N, MAC, 32.66; 10. Miller, Matthew H, BSC, 32.67; 11. Nairn, Shyon, MAC, 33.70; 12. Powell, Alex H, Blue Waves, 41.60; 13. Rutherford, Paidin E, BSC, 49.35.

Boys 18 & Over 50 LC Meter Butterfly:

1. Brooks, Latrell L, Blue Waves, 27.90; 2. Miller, Melvin V, BSC, 33.40.

Girls 13-14 400 LC Meter IM:

1. Smith, Skyler Y, AAC, 5:46.96; 2. Rolle, Jemarie D, Blue Waves, 6:50.32.

Boys 13-14 400 LC Meter IM:

1. Wright, Issac S, MAC, 5:36.68; 2. Menzies, Lauchlan X, BMSC, 6:14.65.

Boys 15-17 400 LC Meter IM:

1. Simmons, Dijon M, Blue Waves, 5:23.13; 2. Fox, Michael A, AAC, 5:27.98; 3. Miller, Tristan J, Blue Waves, 6:37.48.

Girls 9-10 100 LC Meter Breaststroke:

1. Rolle, Kirsten C, Blue Waves, 1:47.74; 2. Rolle, Anthonique K, Blue Waves, 1:49.99; 3. Pickstock, Michelle K, Blue Waves, 2:02.19; 4. Dorsett, Zeni K, Blue Waves, 2:05.02; 5. Collie, Elianna V, Blue Waves, 2:05.60; 6. Alouidor, Saryah H, Blue Waves, 2:11.07; 7. Hall, Kameilla, MAC, 2:23.34.

Girls 11-12 100 LC Meter Breaststroke:

1. Taylor, Catrell L, MAC, 1:42.84; 2. Brueckner, Sophie, MAC, 1:47.00; 3. Adderley, Kennedy L, BSC, 1:50.28.

Girls 13-14 100 LC Meter Breaststroke:

1. Saunders, Kimaya S, MAC, 1:21.78; 2. Donaldson, Samirah E, AAC, 1:24.54; 3. Dames, Khori M, BSC, 1:30.33; 4. Brueckner, Ella, MAC, 1:38.49; 5. Black, Summer R, LSC, 1:42.49; 6. Ellis, Kamelia E, LSC, 1:48.13; 7. Saunders, Isabelle A, Blue Waves, 1:48.80; 8. Percentie, Ariel, LSC, 2:18.01.

Girls 15-17 100 LC Meter Breaststroke:

1. Gilbert, Madison R, BSC, 1:27.10; 2. Zatarain, Alexia C, LSC, 1:27.31; 3. George, Trinity S, Blue Waves, 1:34.46; 4. Cooper, Wynter H, Blue Waves, 1:39.11.

Boys 8 & Under 100 LC Meter Breaststroke: 1. Wells, Christian, MAC, 2:04.98.

Boys 9-10 100 LC Meter Breaststroke:

1. Griffin, Kiran, MAC, 2:03.40; --. Hanna, Mason, MAC, DQ 1:39.83.

Boys 11-12 100 LC Meter Breaststroke:

1. Knowles, Nitayo, AAC, 1:31.06; 2. Rolle, Kriston L, Blue Waves, 1:36.90; 3. Menzies, Lyall X, BMSC, 1:40.03; 4. Neilly, Garen X, BSC, 1:40.09; 5. Bastian, Asher X, MANTA-BA, 1:41.18; 6. Knowles, Anthony M, SWAT, 1:56.62; 7. Cooper, Benjamin M, Blue Waves, 2:00.12.

Boys 13-14 100 LC Meter Breaststroke:

1. Smith, Jayden N, MANTA-BA, 1:23.30; 2. Cartwright, Makhai I, Blue Waves, 1:28.11; 3. Anthony, Leyland M, MAC, 1:31.27; 4. Deleveaux, Aindriu H, Blue Waves, 1:32.20; 5. Alouidor, Joshua C, Blue Waves, 1:33.34; 6. Wilson, Jahmahl M, MANTA-BA, 1:33.90; 7. Davis, Kayden G, Blue Waves, 1:38.25; 8. Rolle, Aadyn N, BSC, 1:40.67; 9. Bowe, Ethan J, BSC, 1:50.13; 10. Griffin, Israel K, MAC, 1:54.72; 11. Johnson, Jaiden Z, BSC, 1:57.27.

Boys 15-17 100 LC Meter Breaststroke:

1. McBroom, Rafael S, AAC, 1:18.35; 2. Chatlani-Pickstock, Jahan R, MAC, 1:19.62; 3. Saunders, Myles A, MAC, 1:22.91; 4. Rollins, Aiden V, Blue Waves, 1:25.88; 5. Bienaime, Jamar Q, MANTA-BA, 1:33.28.

Girls 9-10 200 LC Meter Backstroke:

1. Nottage, Grace A, BSC, 3:12.04.

Girls 11-12 200 LC Meter Backstroke:

1. Fergurson, Makayla J, MAC, 3:22.17; 2. McPhee, Ateelah K, Blue Waves, 3:39.03.

Girls 13-14 200 LC Meter Backstroke:

1. Ferguson, Alissa A, BSC, 2:39.58; 2. Smith, Skyler Y, AAC, 2:42.66; 3. Mitchell, Helsinki E, MAC, 2:52.66; 4. Clarke, Christin-Alyssa C, BSC, 2:55.88; 5. Saralegui, Violet A, LSC, 3:09.86; 6. Pratt, Noel S, BSC, 3:10.12; 7. Rolle, Jemarie D, Blue Waves, 3:35.68.

Girls 15-17 200 LC Meter Backstroke:

1. McKinney, Summer, AAC, 3:04.97.

Boys 9-10 200 LC Meter Backstroke:

1. Albury, Cole X, BSC, 3:14.62.

Boys 11-12 200 LC Meter Backstroke:

1. Cooper, Da’kari L, MAC, 2:46.84; 2. Bastian, Kai A, MAC, 2:48.73; 3. Russell, Dexter L, FAC, 2:55.94.

Boys 13-14 200 LC Meter Backstroke:

1. Singh, David A, BSC, 2:27.05; 2. Williams, Kaylan K, MAC, 2:33.00; 3. Lloyd, Keiron I, MAC, 2:50.61; 4. Pickstock, Jaishon R, MAC, 2:51.07; 5. Rolle, Daniel, BSC, 3:08.49.

Boys 15-17 200 LC Meter Backstroke:

1. Miller, Tyler A, Blue Waves, 2:55.93; 2. Dorsett, Christopher A, LSC, 3:14.31.

Girls 8 & Under 100 LC Meter Freestyle:

1. Johnson, Celeste D, Blue Waves, 1:38.88; 2. Bostwick, Payton S, Blue Waves, 1:40.89; 3. Bain, Aryia H, Blue Waves, 1:41.54; 4. Paul, Renai, MAC, 1:43.74; 5. Albury, Isabella, MAC, 1:44.18; 6. King, Charlotte E, Blue Waves, 1:44.61; 7. Marshall, Ruquayyah J, Blue Waves, 2:03.38; 8. Moss, Madison N, AAC, 2:05.84; 9. Simmons, Katelynn A, Blue Waves, 2:09.42; 10. Brown, Taliyah K, AAC, 2:11.72; 11. Rahming, Passion P, Blue Waves, 2:13.42; 12. Butler, Carmetta D, Blue Waves, 2:13.58.

Girls 9-10 100 LC Meter Freestyle:

1. Dean, Cailyn G, Blue Waves, 1:17.45; 2. Rolle, Leah E, BSC, 1:18.21; 3. Coleman, Samaiya A, Blue Waves, 1:19.41; 4. Pratt, Sailah W, Blue Waves, 1:23.52; 5. Smith, Kahira N, MAC, 1:24.05; 6. Rolle, Anthonique K, Blue Waves, 1:24.60; 7. Dorsett, Zeni K, Blue Waves, 1:25.05; 8. Pratt, Huntyr-Rose, AAC, 1:37.50; 9. Rolle, Alyssa, MAC, 1:40.61; 10. Delva, Riley E, Blue Waves, 1:44.02; 11. Rodgers, Gianna A, Blue Waves, 1:45.54; 12. Collie, Elianna V, Blue Waves, 1:47.09; 13. Johnson, Derryn M, Blue Waves, 1:54.63; 14. McBride, Shaniya, MAC, 2:05.50; 15. Burrows, Ayelle D, Blue Waves, 2:14.08; 16. Burrows, Ayanna D, Blue Waves, 2:15.36.

Girls 11-12 100 LC Meter Freestyle:

1. Rolle, Semaiah G, MAC, 1:08.96; 2. Nicolls, Taylen, MAC, 1:12.96; 3. Wiberg, Isabelle V, AAC, 1:13.44; 4. Taylor, Catrell L, MAC, 1:16.16; 5. Grey, Blue, MAC, 1:16.47; 6. Brueckner, Sophie, MAC, 1:21.13; 7. Seymour, Summer L, BSC, 1:23.35; 8. Smith, Ryalondon P, MANTA-BA, 1:24.40; 9. Dean, Kassedy E, MAC, 1:27.27; 10. Grant, Gabrielle L, Blue Waves, 1:33.07; 11. Kemp, Khalie X, MANTA-BA, 1:35.31; 12. Carey, Emma, BSC, 1:46.24; 13. Ambrister, Keemiya, MAC, 1:47.25; 14. Taylor, Naomi I, AAC, 1:55.64; 15. Deveaux, Bailee, MAC, 2:24.50.

Girls 13-14 100 LC Meter Freestyle:

1. Gibson, Saleste, MAC, 1:02.56; 2. Mckenzie, D F, MAC, 1:03.63; 3. Julien, Madyson C, BSC, 1:05.77; 4. Seymour, Tiah X, MAC, 1:06.13; 5. Cuccurullo, Isabella K, AAC, 1:06.36; 6. Maycock, Melaja A, BSC, 1:08.19; 7. Albury, Gillian C, MAC, 1:10.51; 8. Saunders, Kimaya S, MAC, 1:13.07; 9. Ingraham, Dayna G, BSC, 1:13.14; 10. Allen, Ariana D, MAC, 1:13.36; 11. Black, Summer R, LSC, 1:15.11; 12. Brueckner, Ella, MAC, 1:22.71; 13. Hudson, Da’Mya D, MAC, 1:23.64; 14. Jones, Indiya S, MANTA-BA, 1:31.58; 15. McKenzie, Ivanna, LSC, 1:33.09; 16. Wilson, Ayanna J, BSC, 1:33.66; 17. Taylor, Amelia G, AAC, 1:33.71; 18. Percentie, Ariel, LSC, 1:38.46.

Girls 15-17 100 LC Meter Freestyle:

1. Rolle, Jayla Marie G, BSC, 1:08.69; 2. Theberge, Elle A, MAC, 1:09.28; 3. Ward, Rayven H, MAC, 1:09.95; 4. George, Trinity S, Blue Waves, 1:10.02; 5. Mortimer, Sarea A, MAC, 1:17.37; 6. Hall, Layanna S, MAC, 1:20.76; 7. Dean, Da’scha A, AAC, 1:20.98; 8. Burrows, Jahniya A, MAC, 1:25.32; 9. Anderson, Anaiah A, Blue Waves, 1:30.02; 10. Rahming, Anneisha C, Blue Waves, 1:32.80.

Boys 8 & Under 100 LC Meter Freestyle:

1. Feaste, Lynden, MAC, 1:24.17; 2. Pratt, Mikhail J, AAC, 1:39.08; 3. Wells, Christian, MAC, 1:40.21; 4. Burnside, Lowell A, Blue Waves, 1:40.88; 5. Bastian, Kellan, MAC, 1:55.71; 6. Adderley, Michael, MAC, 2:02.95.

Boys 9-10 100 LC Meter Freestyle:

1. Cooper, Kymani D, MAC, 1:09.39; 2. Musgrove, Dylan A, Blue Waves, 1:15.00; 3. Hanna, Mason, MAC, 1:19.51; 4. Dorsett, Randol, BSC, 1:27.84; 5. Williams, Aden E, BSC, 1:32.83; 6. Griffin, Kiran, MAC, 1:34.89; 7. Estephane, Lewis H, BMSC, 1:35.50; 8. Deveaux, Alijah N, Blue Waves, 1:39.75; 9. Seymour, Gabriel, MAC, 1:39.87; 10. Smith, Tahj A, BSC, 1:40.39; 11. Mendez, Lukas, LSC, 1:52.52; 12. Burnside, Landen M, Blue Waves, 1:53.66; 13. Mortimer, Philip J, MAC, 1:53.77; 14. McPhee, Gebreiael M, SWAT, 1:55.44.

Boys 11-12 100 LC Meter Freestyle:

1. Cooper, Da’kari L, MAC, 1:07.98; 2. Duncombe, Bison P, Blue Waves, 1:08.98; 3. Andrews, David, MAC, 1:11.51; 4. Stevenson, Mason A, BSC, 1:11.61; 5. Murray, Dayne J, MAC, 1:13.96; 6. Morris, Deon K, MAC, 1:14.51; 7. Archer, Tajj A, MAC, 1:15.36; 8. Murray, Kyle, BMSC, 1:16.53; 9. Neilly, Garen X, BSC, 1:20.19; 10. Davis, TreLandre S, Blue Waves, 1:20.63; 11. Cash, Tívari S, Blue Waves, 1:22.02; 12. Cockburn, Kyle L, Blue Waves, 1:23.59; 13. Cooper, Benjamin M, Blue Waves, 1:26.08; 14. Stuart, Jebron B, Blue Waves, 1:28.47; 15. Johnston, Fletcher H, AAC, 1:35.79; 16. Charlton, Taye E, Blue Waves, 1:35.89; 17. Burrows, Liam G, BSC, 1:37.08; 18. Farquharson, Tevarus D, Blue Waves, 1:40.18.

Boys 13-14 100 LC Meter Freestyle:

1. Joseph, Christon A, Blue Waves, 57.39; 2. Murray, Alexander J, BMSC, 59.67; 3. Robinson, Benecio, MAC, 1:01.36; 4. Williams, Kaylan K, MAC, 1:01.56; 5. Pratt, Krishna V, AAC, 1:01.87; 6. Rolle, Malik, MAC, 1:02.02; 7. Wright, Issac S, MAC, 1:02.10; 8. Sweeting, Brandon, MAC, 1:04.96; 9. Menzies, Lauchlan X, BMSC, 1:09.91; 10. Anthony, Leyland M, MAC, 1:10.13; 11. Archer, Tyrin A, MAC, 1:10.88; 12. Deveaux, Braivan H, MAC, 1:12.31; 13. Smith, Jayden N, MANTA-BA, 1:12.60; 14. Ferguson, David I, BSC, 1:12.68; 15. Rahming, Alejandro A, BSC, 1:13.61; 16. Colon Munoz, Isaiah A, MANTA-BA, 1:18.35; 17. Rolle, Quant C, MAC, 1:18.66; 18. Griffin, Israel K, MAC, 1:22.28; 19. Davis, Kayden G, Blue Waves, 1:23.38; 20. Sumner, Landon M, MANTA-BA, 1:24.92; 21. Hackett, Kaedan B, MANTA-BA, 1:31.20; 22. Morgan, Burchell v, Blue Waves, 1:31.44; 23. Archer, Kenai L, AAC, 1:46.14; 24. Swaby, Kemar D, Blue Waves, 1:47.56.

Boys 15-17 100 LC Meter Freestyle:

1. Butler, Damari, MAC, 1:00.50; 2. Chatlani-Pickstock, Jahan R, MAC, 1:00.92; 3. Farrington, Will B, MAC, 1:00.99; 4. Knowles, Shanterro M, MANTA-BA, 1:02.40; 5. Mendez, Francisco C, LSC, 1:03.10; 6. Daniels, Maxwell P, MAC, 1:03.44; 7. Nairn, Shyon, MAC, 1:08.86; 8. Anderson, Kahil D, Blue Waves, 1:09.93; 9. Neilly, Gary P, BSC, 1:11.92; 10. Cartwright, Shilo B, Blue Waves, 1:15.16; 11. Poitier, Emjuan J, Blue Waves, 1:15.68; 12. Powell, Alex H, Blue Waves, 1:16.05; 13. Nottage, Kevan R, Blue Waves, 1:22.39; 14. Rutherford, Paidin E, BSC, 1:28.56.

Boys 18 & Over 100 LC

Meter Freestyle:

1. Brooks, Latrell L, Blue Waves, 59.66.

Girls 8 & Under 200 LC Meter IM:

1. Ferguson, Shiloh A, BSC, 3:52.55; 2. Johnson, Celeste D, Blue Waves, 4:30.36; 3. King, Charlotte E, Blue Waves, 4:41.17; --. Bain, Aryia H, Blue Waves, DQ 5:33.36.

Girls 9-10 200 LC Meter IM:

1. Rolle, Kirsten C, Blue Waves, 3:18.59; 2. Edwards, Aubree, MAC, 3:22.00; 3. Pickstock, Michelle K, Blue Waves, 3:49.76; 4. White, Jadaenia B, BSC, 4:03.91; 5. Hall, Kameilla, MAC, 4:14.81; 6. Alouidor, Saryah H, Blue Waves, 4:40.07; --. Pratt, Sailah W, Blue Waves, DQ 3:48.75.

Girls 11-12 200 LC Meter IM:

1. Munroe, Isabella I, MAC, 2:47.29; 2. Donaldson, Skarlette L, AAC, 3:00.66; 3. Wiberg, Isabelle V, AAC, 3:09.48; 4. Rolle, Reniyah R, BSC, 3:11.67; 5. Jenkins, Seren C, AAC, 3:18.21; 6. Grey, Blue, MAC, 3:21.52; 7. Moncur, Dwynaye, BSC, 3:51.12.

Girls 13-14 200 LC Meter IM:

1. Threadgill, Jaylah N, LSC, 2:40.76; 2. Donaldson, Samirah E, AAC, 2:51.10; 3. Isaacs, Siann E, AAC, 2:54.11; 4. Mitchell, Helsinki E, MAC, 2:59.43; 5. Seymour, Asha, BSC, 3:00.58; 6. Morgan, Alyssa M, Blue Waves, 4:03.86; 7. Paul, Vashti, BSC, 4:04.18.

Girls 15-17 200 LC Meter IM:

1. McKinney, Summer, AAC, 3:10.81; 2. Cooper, Wynter H, Blue Waves, 3:19.56.

Girls 18 & Over 200 LC Meter IM:

1. Culmer-Mackey, Sienna A, UN, 3:11.54.

Boys 8 & Under 200 LC Meter IM:

1. Feaste, Lynden, MAC, 3:23.85; 2. Rolle, Ari K, BSC, 3:53.78; 3. Ferguson, Connor, BMSC, 3:54.81; 4. Stevenson, Ryan W, BSC, 4:00.73; 5. Louis, Jacob N, Blue Waves, 4:02.87; 6. Moss, Gevon R, Blue Waves, 4:05.80; 7. Desmangles, Christian R, BSC, 4:05.97; 8. Burnside, Lowell A, Blue Waves, 4:24.58; 9. Gibson, Zane C, AAC, 4:31.25.

Boys 9-10 200 LC Meter IM:

1. Musgrove, Dylan A, Blue Waves, 3:04.72; 2. Cooper, Kymani D, MAC, 3:11.42; 3. Hanna, Mason, MAC, 3:15.45; 4. Pratt, Hayden V, Blue Waves, 3:31.25; 5. Davis, Logan L, Blue Waves, 3:46.73.

Boys 11-12 200 LC Meter IM:

1. Knowles, Nitayo, AAC, 2:43.76; 2. Cooper, Da’kari L, MAC, 2:49.77; 3. Russell, Dexter L, FAC, 2:50.08; 4. Bastian, Kai A, MAC, 2:50.50; 5. Menzies, Lyall X, BMSC, 2:59.15; 6. Rolle, Kriston L, Blue Waves, 2:59.58; 7. Rolle, Suraj M, Blue Waves, 3:11.01; 8. Davis, TreLandre S, Blue Waves, 3:12.67; 9. Bastian, Asher X, MANTA-BA, 3:19.30; 10. Murray, Dayne J, MAC, 3:20.72; 11. Culmer, Dillon C, BSC, 3:29.86; 12. Cash, Tívari S, Blue Waves, 3:35.58; 13. Feaste, Isaiah T, MANTA-BA, 3:45.63.

Boys 13-14 200 LC Meter IM:

1. Singh, David A, BSC, 2:26.87; 2. Joseph, Christon A, Blue Waves, 2:31.67; 3. Williams, Kaylan K, MAC, 2:34.16; 4. Pratt, Ta-naj C, MAC, 2:44.11; 5. Rolle, Malik, MAC, 2:46.41; 6. Cartwright, Makhai I, Blue Waves, 2:50.64; 7. Deleveaux, Aindriu H, Blue Waves, 2:56.54; 8. Wilson, Jahmahl M, MANTA-BA, 3:01.55; 9. Johnson, Tristan S, BSC, 3:05.62; 10. Alouidor, Joshua C, Blue Waves, 3:11.10; 11. Thompson, Jai E, AAC, 3:12.15; 12. Dorsett, Stephan K, BSC, 3:35.93.

Boys 15-17 200 LC Meter IM:

1. Simmons, Dijon M, Blue Waves, 2:28.13; 2. Gibson, Ellie J, MAC, 2:29.15; 3. Johnson, Kevin L, Blue Waves, 2:36.25; 4. Saunders, Myles A, MAC, 2:40.69; 5. Bethell, Daniel N, MAC, 2:41.00; 6. Miller, Matthew H, BSC, 2:52.78; 7. Rollins, Aiden V, Blue Waves, 2:57.91; 8. Bienaime, Jamar Q, MANTA-BA, 2:58.11; 9. Miller, Tristan J, Blue Waves, 3:01.12; 10. Powell, Alex H, Blue Waves, 3:46.56.