Naughty's Nfl Picks: Week 12

By INIGO 'NAUGHTY' ZENICAZELAYA

I CONTINUE to make moves in the picks race, I wish my Cowboys would do the same. I’m caustiously optimistic about my ‘Boys’ this week. Here’s who I like.

THURSDAY

VIKINGS

COWBOYS

REDSKINS

SUNDAY

BENGALS

CHIEFS

TITANS

BUCS

PATRIOTS

PANTHERS

EAGLES

SEAHAWKS

RAIDERS

JAGS

SAINTS

STEELERS

RAVENS

LEO B

VIKINGS, CHARGERS, REDSKINS FALCONS, BENGALS, TITANS, CHIEFS, PATS PANTHERS, EAGLES, HAWKS, RAIDERS, SAINTS, JAGZ, STEELERS, RAVENS

SANTXO Z

VIKINGS

CHARGERS

REDSKINS

BENGALS

TITANS

CHIEFS

FALCONS

PATRIOTS

PANTHERS

EAGLES

49ers

RAIDERS

JAGS

SAINTS

STEELERS

RAVENS

CLINT J

VIKINGS

CHARGERS

REDSKINS

TITANS

PATRIOTS

PANTHERS

BENGALS

CHIEFS

EAGLES

FALCONS

SAINTS

SEAHAWKS

RAIDERS

JAGS

STEELERS

RAVENS

STEVIE J

Detroit Lions

Los Angeles Chargers

Washington Redskins

Atlanta Falcons

Cincinnati Bengals

Tennessee Titans

Buffalo Bills

New England Patriots

Carolina Panthers

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

Los Angeles Rams

Arizona Cardinals

Denver Broncos

Pittsburgh Steelers

Baltimore Ravens